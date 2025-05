Legende:

Auch in der grössten Stadt der Elfenbeinküste, Abidjan, zogen Arbeitnehmende am Donnerstag durch die Strassen. Kein Land in der Welt exportiert so viel Kakao wie der westafrikanische Staat. Viele Kakaobauern leben in prekären Verhältnissen.

EPA/LEGNAN KOULA