Die Kurven illustrieren, dass die DDR während ihrer vier Jahrzehnte dauernden Existenz immer ein Abwanderungsland war. Lebten 1950 rund 18.4 Millionen Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik, waren es 1989 noch 16.4 – ein Rückgang von elf Prozent. In derselben Zeitspanne wuchs die Bevölkerung der BRD von knapp 51 um rund 23 Prozent auf 62.7 Millionen Menschen an.

Hauptgrund für den Bevölkerungsschwund in der DDR waren die Flucht und die Übersiedlung in die BRD. Einen geringeren Einfluss hatte die Verringerung der Geburtenrate nach Einführung der Pille. Ein weiterer Grund war, dass Heimatvertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches nicht in der DDR blieben, sondern in den Westen weiterzogen.

Die Abwanderung setzte sich nach der Wende fort. Heute leben in Ostdeutschland noch etwa 12.5 Millionen Menschen.