Drama auf den Malediven: Vier Leichen in Höhle gefunden

Rettungstaucher haben die Leichen von vier ertrunkenen Taucherinnen und Tauchern aus Italien in einer Unterwasserhöhle im Vaavu-Atoll auf den Malediven gefunden.

Dies bestätigte das Aussenministerium in Rom.

Die Suchaktion zog sich über mehrere Tage und musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Am Wochenende war dabei ein maledivischer Rettungstaucher ums Leben gekommen. Insgesamt fünf Italienerinnen und Italiener waren vergangene Woche bei einem Tauchunglück ums Leben gekommen. Die Leiche eines Tauchlehrers konnte bereits ausserhalb der Höhle geborgen werden.

Legende: Angehörige der maledivischen National Defence Force (MNDF) in der Vorbereitung auf einen Such- und Bergungseinsatz für die vier italienischen Taucher im Vaavu-Atoll am Wochenende. Reuters/Maldives President's Office

Die genaue Ursache des Unglücks sowie die Umstände des Todes der fünf Italiener sind weiterhin Gegenstand von Ermittlungen der lokalen Behörden auf den Malediven.

Malediven beliebtes Urlaubsziel für ausländische Touristen

Die Malediven ziehen viele Schnorchler und Taucher aus dem Ausland an.

Nach Angaben des Aussenministeriums erkundeten die Italiener eine Höhle mit mehreren Kammern, die durch schmale Gänge verbunden sind, in etwa 50 Metern Tiefe. Medienberichten zufolge durfte die Gruppe aber nur in etwa 30 Metern Tiefe tauchen. Für tiefere Tauchgänge ist eine Genehmigung nötig, die die Tauchergruppe offenbar nicht hatte.