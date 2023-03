Der offizielle Frühlingsanfang in Europa ist erst in einer guten Woche – aber in Spanien stöhnen bereits Millionen Menschen unter Temperaturen von teils über 30 Grad.

Zur Abkühlung strömten Zehntausende am Wochenende an die Mittelmeer-Strände.

02:02 Video Archiv: Europa ächzt unter der Hitzewelle Aus Tagesschau vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Die Wetterstation Portopi in Palma de Mallorca verzeichnete am Samstag um 14 Uhr mit 27.3 Grad die höchste Temperatur für den Monat März seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie der spanische Wetterdienst Aemet mitteilte, war der bisherige von Rekord von 26.6 Grad 1981 gemessen worden.

Legende: Die Menschen, wie hier in Malaga, zog es am Samstag an den Strand. Reuters/Jon Nazca

März-Rekorde wurden am Samstag auch anderswo gebrochen. In Castellon in der Region Valencia erreichte die Quecksilbersäule sogar die Marke von 30.8 Grad – 0.6 Grad über dem bisherigen Höchstwert.

Dramatische Lage in Andalusien und Katalonien Box aufklappen Box zuklappen Da in Teilen Spaniens auch im Herbst und Winter die Niederschläge viel zu niedrig ausgefallen sind, spitzt sich der Wassermangel weiter zu. Die Stauseen sind zurzeit durchschnittlich nur zu etwas mehr als 40 Prozent gefüllt. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre waren es zu dieser Jahreszeit noch 58 Prozent. Auch die Gefahr heftiger Waldbrände bleibt hoch. Dramatisch ist die Lage in Andalusien und Katalonien. Dort sind die Stauseen nur noch zu rund einem Viertel gefüllt. In Katalonien im Nordosten des Landes mit der Metropole Barcelona ist deshalb bereits der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und der Industrie eingeschränkt. In Parks und Gärten dürfen nur noch Bäume gegossen werden. Sollte der Regen weiter ausbleiben, rechnet der Leiter der regionalen Wasserbehörde, Samuel Reyes, ab Herbst mit Einschränkungen des privaten Trinkwasserverbrauchs, wie er dem Blatt «El Pais» sagte.

Generell wird das Klima in Spanien wie auch in anderen Teilen Europas seit Jahren heisser und trockener, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Hitze und mangelnder Regen hatten Teilen des Kontinents schon im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Mit Spitzentemperaturen von teils mehr als 40 Grad war es eines der heissesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Spanien.