Mit Itineris , Link öffnet in einem neuen Fensterbietet das Eidgenössische Aussendepartement (EDA) die Online-Registrierung für Auslandreisende an. Daten von Kurzzeitaufenthalten – sei es zu Tourismus- oder Geschäftszwecken – können in diesem Portal erfasst werden und dienen dem EDA dazu, Schweizerinnen und Schweizer bei einer schweren Krise im Reiseland besser lokalisieren und kontaktieren zu können. Zudem erhalten Registrierte eine Meldung, wenn sich in einem Gebiet die Sicherheitslage unerwartet markant verschlechtert.