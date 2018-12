Inhalt

Terroranschlag auf Velofahrer - Tadschikistan stellt Touristen unter Polizeischutz

Vor vier Monaten wurden vier Velotouristen bei einer Terrorattacke in Tadschikistan getötet – darunter ein Schweizer. Seither stellt das Land in Zentralasien Touristen unter Polizeischutz. SRF ging zurück an den Tatort. Die Reportage.