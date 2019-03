Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben nach eigenen Angaben mit einer finalen Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen.

SDF-Chef Mustafa Bali, sagte, Baghus an der Grenze zum Irak werde bald erobert sein.

Es sollen heftige Kämpfe toben.

Die SDF rückten nach eigenen Angaben von zwei Seiten in

das Dorf vor. Es tobten heftige Kämpfe. Dabei seien zwei Kämpfer

verletzt worden.

Die Offensive hatte am Donnerstag begonnen. Alle Zivilisten seien aus dem belagerten Gebiet in Sicherheit gebracht worden. «Jeder, der sich jetzt noch in dem Gebiet befindet, wird als Feind angesehen», sagte ein SDF-Sprecher. In der Ortschaft Baghus an der Grenze zum Irak gebe es nur noch Extremisten. «Deshalb haben unsere Streitkräfte mit dem Angriff begonnen, um die Befreiung zu vollenden.»

Legende: Die Ortschaft Baghus liegt an der Grenze zum Irak. SRF

Die von den USA unterstützten SDF hatten Mitte Februar eine Offensive gegen die letzte IS-Bastion in Syrien gestartet. Tausende Zivilisten und Angehörige von IS-Kämpfern sind nach Angaben der SDF mit Lastwagen aus dem umkämpften Gebiet herausgeholt worden.

Trump erklärt IS für besiegt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen US-Präsident Trump behauptet seit längerer Zeit, dass die Islamische Terrormiliz (IS) vollständig besiegt sei. Gestern wiederholte Trump in Alaska vor Soldaten die Aussage, dass die restlichen Gebiete unter der Kontrolle des Islamischen Staates zu «100 Prozent» zurückerobert seien. Die Behauptung des US-Präsidenten lässt sich jedoch nicht zweifelsfrei überprüfen.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen. Seit 2017 wurde er aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghus von der SDF eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene, kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand weniger IS-Kämpfer. Die Region liegt inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes.