Ein Gericht in Thailand hat den ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung freigesprochen.

Die Klage wurde abgewiesen, weil nicht genügend Beweise für ein Fehlverhalten vorlägen.

In dem von royalistischen Militärs angestrengten Verfahren ging es um ein Interview, das der einflussreiche Milliardär 2015 ausländischen Medien gegeben hatte. Da soll es zu Majestätsbeleidigungen gekommen sein.

Legende: Der 76-jährige Thaksin Shinawatra war von 2001 bis 2006 Premierminister Thailands. (9.7.25) EPA / RUNGROJ YONGRIT

Thaksin, der 2006 durch einen Militärputsch gestürzt wurde, hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und wiederholt seine Loyalität gegenüber der Krone bekundet.

Das Gesetz zur Majestätsbeleidigung in Thailand gehört zu den härtesten Gesetzen dieser Art weltweit. Es drohen bis zu 15 Jahren Gefängnis. Das Gesetz wird in Thailand zunehmend zur Bestrafung von Regierungskritikern eingesetzt.