Die wichtigsten Ziele Brüssels laut Barnier: Zuerst sollen die Bedingungen der Trennung geklärt werden. Darunter sind Finanzfragen, Garantien für die rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Grossbritannien sowie die 1,2 Millionen Briten im Rest der EU, und die Frage, wie die künftige EU-Grenze zu Nordirland möglichst durchlässig gestaltet werden kann. May will dagegen sofort auch über die künftige Partnerschaft beider Seiten reden.