Nach diesem kurzen Statement des Präsidenten im Weissen Haus, umgeben von seinen wichtigsten Ministern und Generälen, endet die Rede von Trump ohne weitere Antworten an die Medienvertreter. Wir informieren Sie laufend über die Entwicklung im Konflikt in der SRF App und auf srf.ch/news . Danke für Ihr Interesse.

Das Hochrisiko-Spiel, mit General Soleimani einen wichtigen Player Teherans auszuschalten, sei aus US-Sicht aufgegangen, so Jacobi. Nun gebe es eine Möglichkeit, den Konflikt zu entschärfen. «Denn beide Seiten sind nicht an einem offenen Konflikt interessiert.»

«Die Zeichen stehen auf Deeskalation, zumindest was einen militärischen Konflikt angeht», bilanziert Jacobi den Auftritt des US-Präsidenten. Offenbar herrsche in Washington die Meinung vor, dass die Iraner «bewusst danebengeschossen», also keine tödlichen Schläge gegen US-Ziele geplant hätten.

Trump fordert den Iran zur Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessen auf. So sei auch die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Interesse des Iran. «Und wir sollten dabei und bei anderen gemeinsamen Prioritäten zusammenarbeiten. Die Vereinigten Staaten sind bereit, mit allen, die sich darum bemühen, Frieden zu schliessen», sagte Trump weiter.

17:39

Nicht mehr am Atomabkommen festhalten

Trump will die Nato auffordern, sich stärker im Nahost-Friedensprozess einzubringen.

Zudem fordert er Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Russland und China auf, nicht mehr am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Stattdessen müssten diese Staaten gemeinsam mit den USA an einem neuen Abkommen mit dem Iran arbeiten, «das die Welt zu einem sichereren und friedlicheren Ort» machen würde. Der Iran könne so sein wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen. Aber solange Iran an Gewalt festhalte, funktioniere das nicht.

Dafür müsse der Iran aber alle nuklearen Ambitionen aufgeben und seine Unterstützung für den Terrorismus einstellen.