Dass Tiere in Zoos getötet werden, ist laut dem Deutschen Tierschutzbund «gängige Praxis». In vielen Zoos werden extra Futtertiere gezüchtet, die als Mahlzeit für Löwen, Tiger und andere Fleischfresser vorgesehen sind. Aber auch überzählige Zootiere werden getötet und verfüttert. Auch in der Schweiz sind Tiertötungen in Zoos keine Seltenheit. Trotzdem sorgen solche Fälle immer wieder für Schlagzeilen, etwa 2014 die Tötung von Giraffe Marius im Kopenhagener Zoo oder die eines Zebras 2023 in Leipzig.

Auch der Nürnberger Tiergarten verfüttert regelmässig extra gezüchtete Futtertiere und informiert die Öffentlichkeit darüber auf Schautafeln. Dass es nun so einen Aufschrei bei den Pavianen gibt, erklärt Direktor Dag Encke damit, dass es sich um Affen handelt – nahe Verwandten des Menschen.