Jacques Delors, der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, ist in Paris gestorben.

Dies teilte seine Tochter und Bürgermeisterin von Lille, Martine Aubry, der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der 98-Jährige ist demnach heute Morgen im Schlaf verstorben.

Der Franzose gehörte zum sehr kleinen Kreis von Politikern, die zu den «Vätern» der europäischen Einigung gezählt werden.

In «Europas Hauptstadt» wirkte er als Baumeister des europäischen Binnenmarktes. So machte der Vertrag von Maastricht in Delors' Brüsseler Amtszeit von 1985 bis 1995 die Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union.

Zudem wies der «Delors-Bericht» den Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion, zum Euro. 2015 wurde Delors für seinen «bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung des Europäischen Projekts» als «Ehrenbürger Europas» geehrt. «Europa braucht nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Architekten», sagte Delors einmal.

Legende: Jacques Delors, während seiner Zeit als Präsident der Europäischen Kommission. (21.6.1994) Reuters

Vor seinem Wechsel nach Brüssel war Delors in seinem Heimatland Wirtschafts- und Finanzminister des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand gewesen, der 1981 die Macht übernommen hatte. Für die französischen Präsidentschaftswahlen 1995 galt Jacques Delors in den Umfragen als Favorit. Er dämpfte jedoch die Hoffnungen der Linken, als er sich weigerte, zu kandidieren – ein spektakulärer Verzicht, der im Fernsehen von 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wurde.

Der amtierende Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, gedenkt auf X den Tod von Delors und bezeichnet ihn unter anderem als «unerschöpflichen Handwerker unseres Europas». Er sei Staatsmann des französischen Schicksals und ein Kämpfer für die menschliche Gerechtigkeit gewesen. «Sein Engagement, seine Ideale und seine Rechtschaffenheit werden uns immer inspirieren», schreibt Macron über Delors.

Die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete Delors auf X als «Visionär, der unser Europa stärker machte». Sein Lebenswerk sei eine geeinte, dynamische und prosperierende Europäische Union, das ganze Generationen von Europäern geprägt habe.

Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, schrieb auf X, mit dem Tod von Jacques Delors verliere die EU einen Giganten. Als Ehrenbürger Europas habe er sich als Präsident der Europäischen Kommission und Mitglied des Europäischen Parlaments unermüdlich für ein vereintes Europa eingesetzt. «Generationen von Europäern werden weiterhin von seinem Vermächtnis profitieren», so die EU-Spitzenpolitikerin.