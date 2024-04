Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein Erdbeben der Stärke 7.2 hat die ostasiatische Inselrepublik Taiwan erschüttert.

Japan und die Philippinen haben die zuvor ausgerufene Tsunami-Warnungen Stunden nach dem schweren Erdbeben aufgehoben.

Auf Taiwan berichten lokale Medien von erheblichen Schäden, vier Toten und Verletzten.

Nach offiziellen Angaben sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und fast 60 verletzt worden. Das bestätigte die nationale Feuerwehr-Behörde der Insel. Zudem trugen zahlreiche Gebäude teils immense Schäden davon. Insgesamt sprach die Behörde Stand Mittag (Ortszeit) von mehr als 900 Unfällen verschiedenster Art.

Die taiwanische Wetterbehörde berichtet von einem Beben der Stärke 7.2. Das Epizentrum lag demnach südöstlich des osttaiwanischen Landkreises Hualien. Augenzeugen erzählen, dass das Beben auch in der Hauptstadt Taipeh deutlich zu spüren gewesen sei.

Legende: Ein Gebäude im osttaiwanischen Hualien ist teilweise eingestürzt. Keystone/TVBS

Menschen posten in den sozialen Medien Bilder und Videos aus den betroffenen Regionen. Gebäude erzittern oder brechen ein. In Hualien an der taiwanischen Ostküste wurden Gebäude mitunter schwer beschädigt, wie lokale Medien berichten.

Der Schienenverkehr wurde in mehreren grossen Städten der Insel zumindest teil- und zeitweise eingestellt.

Das grosse Nachbarland China bat Taiwan seine Hilfe an. Die chinesischen Behörden seien über die Lage sehr besorgt, sagte die Sprecherin des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Zhu Fenglian, in Peking. Das Festland beobachte die Situation und sei bereit, Katastrophenhilfe anzubieten.

Produktionsstopp bei wichtigem Chiphersteller

Ob Taiwan die Hilfe Chinas annehmen wird, blieb offen. Zwischen den beiden Staaten gibt es immer wieder Spannungen, weil Peking die Insel zum Gebiet Chinas zählt, obwohl in Taiwan seit Jahrzehnten eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung an der Macht ist.

Ostasienkorrespondent: «Taiwan hatte Glück im Unglück» Box aufklappen Box zuklappen Gemäss offiziellen Zahlen sind bis jetzt vier Tote und 50 Verletzte zu beklagen, wie Ostasienkorrespondent Samuel Emch berichtet: «Viele Taiwanerinnen und Taiwaner waren gerade auf dem Weg zur Arbeit, als die Erde zu beben begann. Ein Beben, dass hunderte Kilometer entfernt, bis auf das chinesische Festland zu spüren war. Das Epizentrum lag vor der Ostküste Taiwans. Von hier gibt es denn auch Bilder von einzelnen eingestürzten Gebäuden, von beschädigten Strassen und Brücken. Verletzte werden vor allem vom kaum bewohnten, gebirgigen Hinterland gemeldet. Hier hat das starke Beben Erdrutsche ausgelöst. Es sieht aus, als hätte Taiwan Glück im Unglück. Ein ähnlich starkes Erdbeben vor 25 Jahren führte zu 2400 Toten. Jedoch ist die nun stärker betroffene Ostküste Taiwans deutlich weniger dicht besiedelt als die Westküste, wo die meisten der 23 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner leben. Auch in den grossen Städten an der Westküste war das Beben zwar deutlich zu spüren, der vorübergehend eingestellte öffentliche Verkehr läuft bereits wieder.»

Taiwans wichtiger Halbleiter-Hersteller TSMC hielt die Produktion an, wie die Behörde des Industrieparks der Stadt Hsinchu mitteilte. Die Firma evakuierte laut Berichten Arbeiter während des Bebens aus der Produktion. Gegenwärtig überprüfe die Firma den Zustand der Maschinen.

Legende: Vor allem die Ostküste der Insel ist betroffen. Keystone/AP TVBS

Zudem beschädigten die Erdstösse diverse Strassen in Taiwan. Der staatseigene Energieversorger berichtete von mehr als 308'000 Haushalten in Taiwan, bei denen mit dem Beben der Strom ausfiel. Zehntausende waren auch danach noch ohne Strom.

Legende: Zahlreiche Gebäude in Hualien drohen durch das Beben einzustürzen. Keystone/AP TVBS

Zuletzt wurde Taiwan im September 1999 von einem Beben der Stärke 7.3 getroffen. Damals kamen mehr als 2400 Menschen ums Leben. Taiwan liegt in einer erdbebengefährdeten Zone auf der Grenze der eurasischen Platte und der philippinischen Meeresplatte.

Anfangs drei Meter hohe Wellen in Japan befürchtet

Im nordöstlich von Taiwan gelegenen Japan löste das Erdbeben eine Warnung vor einem drei Meter hohen Tsunami für nahegelegene Inseln der südwestjapanischen Präfektur Okinawa aus. Die Bewohner der betroffenen Inseln wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Japanische Medien sprachen zudem von einer Erdbebenstärke von 7.7.

Auf den Philippinen lösten die Behörden ebenfalls eine Tsunami-Warnung aus. Es würden hohe Tsunami-Wellen erwartet, die stundenlang andauern könnten, teilte das nationale Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mit. Menschen in mehreren Provinzen des Inselstaates wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und die Küstenregionen zu verlassen. Wenige Stunden nach dem Erdbeben hoben beide Länder die Warnungen auf.