Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Grossbritannien ist am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden.

Der Konservative David Amess hat sich in einer Kirche in der Stadt Leigh-on-Sea im Osten Englands mit Wählerinnen und Wählern getroffen, als ein Mann mit einem Messer mehrfach auf ihn einstach.

Amess ist seinen Verletzungen erlegen.

Der Vorfall soll sich während einer Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex abgespielt haben. Die Polizei in Essex bestätigte, dass ein 25-jähriger Mann wegen des Verdachts auf Mord festgenommen wurde.

Die Polizei hat mittlerweile auch bestätigt, dass es sich bei dem Toten um David Amess handelt. Ein entsprechender Notruf sei um kurz nach 12:00 Uhr mittags eingegangen. «Trotz grösster Bemühungen der Sanitäter starb er leider noch vor Ort.» Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts bekannt.

Das Büro von Amess aus London bestätigte, dass die Polizei und Rettungskräfte angerufen wurden. John Lamb, ein lokaler Stadtrat, hatte die Situation zuvor als «extrem ernst» bezeichnet, bevor der Tod von Amess bestätigt wurde.

Politiker zeigen sich geschockt

Politiker aus allen politischen Kreisen zeigten sich geschockt über den Angriff. Vize-Premierminister Dominic Raab würdigte den erstmal 1983 ins Unterhaus gewählten Amess als «Politiker mit gesundem Menschenverstand und einen Wahlkämpfer mit grossem Herz und enormer Grosszügigkeit – einschliesslich für die, die nicht einer Meinung mit ihm waren.»

Königshaus «schockiert und traurig» Box aufklappen Box zuklappen Die tödliche Messerattacke hat bis ins Königshaus für Entsetzen gesorgt. «Wir sind schockiert und traurig über den Mord an Sir David Amess, der 40 Jahre seines Lebens dem Dienst an der Gemeinschaft geopfert hat», teilten Prinz William und Herzogin Kate am Freitagabend per Twitter mit. Ihre Gedanken und Gebete seien bei der Familie, den Freunden und Kollegen des getöteten Abgeordneten, so das Paar weiter. Die Nachricht endete mit den Initialen W und C (William und Catherine). Die beiden geben damit zu erkennen, dass sie selbst die Autoren sind.



Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich ebenfalls tief betroffen von dem tödlichen Angriff gezeigt. Die Herzen aller seien erfüllt von «Schock und Traurigkeit» über den Tod seines 69-jährigen Parteifreunds, so Johnson zu Reportern. Amess sei einer der «liebenswertesten und freundlichsten Menschen in der Politik» gewesen, so der Premier weiter.

Unterhaussprecher Lindsay Hoyle zeigte sich «schockiert und zutiefst getroffen». Der Vorfall werde «Schockwellen durch die parlamentarische Gemeinschaft und das ganze Land senden», so Hoyle auf Twitter.

Amess hinterlässt fünf Kinder

Nach der Messerattacke auf den britischen Konservativen wurden die Flaggen in der Downing Street, der Wohnstrasse des Premierministers, auf halbmast gesetzt. Amess hinterlässt eine Frau und fünf Kinder. Der Katholik galt als erzkonservativer Brexit-Befürworter, der sich gegen das Recht auf Abtreibung und für Tierrechte einsetzte.

Legende: In der Stadt Leigh-on-Sea im Osten Englands geschah die Attacke auf den Politiker David Amess. Reuters

Obwohl Gewalt gegen britische Politiker selten ist, sind in den vergangenen Jahren Bedenken über die immer stärkere Polarisierung in der Politik gewachsen. Britische Abgeordnete werden durch bewaffnete Polizisten innerhalb des Parlaments beschützt. Doch in ihren Wahlkreisen haben die Politiker keinen solchen Schutz. Die Daten und Orte der Treffen von Amess mit Wählerinnen und Wählern waren auf seiner Homepage publiziert.

Legende: Die Flaggen in der Downing Street wurden auf halbmast gesetzt. Keystone

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen und starb an ihren Verletzungen. Der Mord ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.