Attentat in Brüssel: Was bisher bekannt ist – und was nicht

Was ist passiert? Ein bewaffneter Mann ist am Montagabend im Norden der Brüsseler Innenstadt von einem Roller gestiegen und hat auf der Strasse Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Dabei sind zwei Menschen gestorben. Ein drittes Opfer, ein Taxifahrer, ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen ausser Lebensgefahr.

Wurde der Täter gefasst? Der Schütze befindet sich auch am Dienstagmorgen nach wie vor auf der Flucht. «Es muss davon ausgegangen werden, dass der Täter weiterhin mit einem Sturmgewehr bewaffnet ist», berichtet Andreas Reich, SRF-Korrespondent in Brüssel. «Deshalb herrscht in der ganzen Stadt höchste Terrorgefahr.»

Was ist über den Täter bekannt? Es solle sich um einen Mann tunesischer Herkunft handeln, der sich illegal in Belgien aufhält, sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo am frühen Dienstagmorgen. In sozialen Netzwerken wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft ein Beitrag einer Person geteilt, die sich als der Angreifer ausgegeben habe und behauptet habe, von der Terrororganisation «Islamischer Staat» inspiriert zu sein. Zudem wird im Internet ein Video geteilt, das die Tat zeigen soll. Die Ermittlungen dauerten an, aber man könne bereits jetzt sagen, dass es sich um einen 45-Jährigen handele, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe, so Justizminister Vincent van Quickenborne.

Die Person sei der Polizei bereits im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Im Juli 2016 wurden von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein radikalisiertes Profil habe und in ein Konfliktgebiet in den Dschihad ziehen wolle, wie van Quickenborne sagte. Solche Informationen gebe es zuhauf. Sie sei ohne Ergebnis überprüft worden. «Darüber hinaus gab es, soweit unseren Diensten bekannt, keine konkreten Hinweise auf eine Radikalisierung.»

Wurden die Opfer gezielt ausgesucht? Die beiden Todesopfer sind schwedische Staatsangehörige. Es ist nicht auszuschliessen, dass es der Schütze gezielt auf Schweden abgesehen hatte. Aufgrund des Fussballländerspiels zwischen Belgien und Schweden hielten sich viele Schwedinnen und Schweden in Brüssel auf.

EM-Qualifikationsspiel abgebrochen Box aufklappen Box zuklappen Nach den Schüssen im Stadtzentrum von Brüssel ist das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Der Tatort lag fünf Kilometer vom Stadion entfernt. Durch eine Durchsage im Stadion wurden die schwedischen Zuschauer über den Abbruch der Begegnung informiert. Sie mussten aber zunächst im Stadion sitzen bleiben und auf grünes Licht der Sicherheitsdienste für das Verlassen des Stadions warten. Erst kurz vor Mitternacht begann die Evakuierung des Stadions.

In diesem Jahr hatten Menschen in Schweden, später auch in Dänemark, mehrmals Koran-Exemplare verbrannt. «Die Vermutung liegt nahe, dass der Täter deswegen schwedische Fans ins Visier genommen hat – gewissermassen als Rache», sagt SRF-Korrespondent Reich. Ein Sprecher der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft stellte derweil klar, dass es bislang keine Verbindung zwischen dem Anschlag und dem israelisch-palästinensischen Konflikt gebe.