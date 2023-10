Am Dienstagabend erschoss ein Mann in Brüssel zwei Menschen. Noch befindet sich der Täter auf der Flucht.

Was bisher bekannt ist – und was nicht

Tödliche Schüsse in Brüssel

Was ist passiert? Ein bewaffneter Mann stieg im Norden der Innenstadt Brüssels von einem Roller und gab auf der Strasse Schüsse ab. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Dabei sind zwei Menschen gestorben und eine weitere Person verletzt worden.

Wurde der Täter gefasst? Der Schütze befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Daher ist in Brüssel auch die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden.

Legende: Die Menschen sollen zu Hause bleiben, dort seien sie am sichersten. Reuters/Johanna Geron

Kennt man den Täter? Die Ermittler haben einen mutmasslichen Tatverdächtigen identifiziert.

Was ist das Motiv der Tat? Geklärt ist die Motivlage noch nicht. Ein Mann hat gemäss der schwedischen Zeitung Sudinfo auf Facebook ein Video verbreitet, in dem er erklärt, ein IS-Mitglied zu sein und Ungläubige töten zu wollen. Der Mann im Video trägt die gleiche Kleidung wie der Schütze, ob es sich dabei um den Täter handelt und ob das die wahren Motive der Tat sind, ist noch unklar.

Wieso müssen Schwedinnen und Schweden besonders aufpassen? Die beiden Todesopfer sind schwedische Staatsangehörige. Es ist nicht auszuschliessen, dass es der Schütze gezielt auf Schweden abgesehen hatte. Aufgrund des Fussballländerspiels zwischen Belgien und Schweden hielten sich viele Schwedinnen in Brüssel auf.

EM-Qualifikationsspiel abgebrochen Box aufklappen Box zuklappen Nach den Schüssen im Stadtzentrum von Brüssel ist das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Der Tatort lag fünf Kilometer vom Stadion entfernt. Durch eine Durchsage im Stadion wurden die schwedischen Zuschauer über den Abbruch der Begegnung informiert. Sie mussten aber zunächst im Stadion sitzen bleiben und auf grünes Licht der Sicherheitsdienste für das Verlassen des Stadions warten. Erst kurz vor Mitternacht begann die Evakuierung des Stadions.

Wieso könnten schwedische Staatsangehörige die Aufmerksamkeit des Täters auf sich gezogen haben? In diesem Jahr hatten Menschen in Schweden, später auch in Dänemark, mehrmals Koran-Exemplare verbrannt. Dies löste unter Muslimen wütende Reaktionen aus.