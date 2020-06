Einschätzung von SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky:

«Der mutmassliche Auftragsmord in Berlin ist der letzte Fall einer ganzen Reihe von Morden und versuchten Morden an Exil-Tschetschenen in Europa. Die zehn bekannten Fälle in verschiedenen Ländern Europas eint, dass die Opfer entweder zu überzeugten Gegner des autokratischen Herrschers der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, gehörten oder in dessen Ungnade gefallen waren.

So wichtig die Anklage im Einzelfall in Berlin ist, scheint die Bedrohung, welche von Ramsan Kadyrow ausgeht, noch immer unterschätzt zu werden. Gerade auch in Bezug auf die Schweizer Asylpolitik gäbe es bei der Ausschaffungs-Praxis gute Gründe, den eigenen Umgang mit Exil-Tschetschenen zu hinterfragen.»