In Japan sind zwanzig Besucherinnen und Besucher des 634 Meter hohen Tokyo Skytree in Japans Hauptstadt stundenlang in einem Lift stecken geblieben.

Für die Betroffenen, darunter zwei Kinder, die in 30 Metern Höhe eingeschlossen waren, wurde der Ausflug zur extremen Geduldsprobe.

Verletzte gab es keine, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete.

Mehr als fünf Stunden harrten die Besuchenden in dem Lift aus, bis sie gemäss NHK mitten in der Nacht gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) befreit werden konnten.

Legende: Japans Wahrzeichen und höchstes Gebäude, der Tokyo Skytree (20.5.2025) Keystone/LOUISE DELMOTTE

Der Lift war auf dem Weg von der Aussichtsplattform des Fernsehturms, die sich in schwindelerregender Höhe von 350 Metern befindet, aus noch ungeklärter Ursache plötzlich stehen geblieben. Herbeigeeilte Polizeibeamte und andere Helfer hielten mit den Eingeschlossenen telefonisch Kontakt, während sie nach einer Lösung suchten.

Der Tokyo Skytree, Tokios hochmodernes Wahrzeichen, war 2012 eröffnet worden. Er ist auch für ausländische Touristinnen und Touristen eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der japanischen Hauptstadt. Er ist nach dem Burj Khalifa in Dubai und dem Merdeka 118 in Kuala Lumpur das dritthöchste Bauwerk der Welt.