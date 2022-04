Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat zusammen mit anderen einen Fonds ins Leben gerufen, mit dem Journalisten und ganze Redaktionen, die aus einem Land fliehen mussten, unterstützt werden. Über die Hintergründe sagt Christian Mihr: «Wir erleben jetzt zum wiederholten Mal – nach Myanmar oder Afghanistan – dass eine komplette Medienlandschaft in einem Land zusammenbricht. Mit dem Fonds sollen ganze Redaktionen möglichst schnell wieder arbeiten können. Das Geld fliesst in Redaktionsinfrastruktur oder neue Onlineformate. Der Fonds lebt davon, dass möglichst viele Medienhäuser und Stiftungen mitmachen und ihn unterstützen. Zunächst sollen jetzt russische Redaktionen von dem Geld profitieren – und leider werden in Zukunft weitere Kriege kommen, in denen lokale Journalisten mit den gleichen Problemen konfrontiert sein werden.»