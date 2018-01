Der Milliardär George Soros ist ein Holocaust-Überlebender. Soros' Heimat ist Ungarn, sein Vermögen machte der heute 87-Jährige aber in den USA. Der Investor ist ein scharfzüngiger Kritiker vieler Regierungen - allen voran der US-Führung von Donald Trump und des ungarischen Premierministers Viktor Orban. Er gilt auch als genauer Beobachter des Zeitgeschehens. Am WEF in Davos haben sich seine jährlichen Einschätzungen zum Zustand der Welt bereits zu einer Tradition entwickelt.