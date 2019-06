Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Helikopter auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt.

Wie der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich um eine misslungene Notlandung auf dem Gebäude.

Mindestens ein Mensch ist ums Leben gekommen, das bestätigte die Feuerwehr der Metropole auf Twitter.

Der Helikopter habe versucht, auf dem Hochhausdach notzulanden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr aber unter Kontrolle bekommen habe.

«Es sah danach aus, als ob der Pilot sehr unberechenbar gehandelt hat», sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio gegenüber dem Fernsehsender CNN. «Es sah einfach nicht danach aus, dass es ein mechanisches Problem auf seiner Route gegeben hätte.» Es gebe jedoch keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund, so der Bürgermeister.

Wolkenkratzer kaum zu erkennen

Zu dem Absturz kam es in der Siebten Strasse in Manhattan in der Nähe des berühmten Times Square. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, der Helikopter sei auf das Dach des Gebäudes gestürzt. In einem früheren Tweet der Feuerwehr hatte es geheissen, der er sei in das Hochhaus gestürzt.

Cuomo sagte, die Menschen in dem betroffenen Hochhaus hätten gesagt, sie hätten gefühlt, wie das Gebäude beim Aufprall des Helikopters erschüttert worden sei.