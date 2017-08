Experte für Terror und Glück

Der Basler Ökonom Bruno S. Frey war Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Seit 2015 amtet er als Gastprofessor an der Universität Basel. Er erforscht vor allem das menschliche Verhalten in der Wirtschaft, die Ökonomie des Terrorismus und ist auch als Glücksforscher bekannt.