Eine 15-Jährige und ihre Mutter sind in Campobasso in der italienischen Region Molise mutmasslich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben.

Eine Sprecherin der örtlichen Polizei bestätigte entsprechende italienische Medienberichte.

Das Mädchen sei in der Nacht gestorben, die Mutter am Morgen. Derzeit werde ermittelt.

Die genauen Gründe für den Tod des Mädchens und seiner Mutter seien noch unklar. Um die Todesursache zweifelsfrei zu klären, müsse das Ergebnis der Obduktion abgewartet werden, die bereits angeordnet sei, sagte die Sprecherin. Es sei eine ganze Reihe von Dingen zu klären.

Legende: Die Festtage hatten für eine Familie in der italienischen Region Molise ein tragisches Ende. Mutter und Tochter starben vermutlich an einer Lebensmittelvergiftung. Ursache für die Erkrankung war wohl ein Fischgericht. (Symbolbild) REUTERS/Alessandro Bianchi

Die Familie hatte sich bereits zuvor zweimal bei der Notaufnahme des Spitals gemeldet, war aber wieder nach Hause geschickt worden – laut der italienische Nachrichtenagentur Ansa mit der Diagnose Lebensmittelvergiftung. Vermutet wurde demnach, dass ein Fischgericht beim Weihnachtsessen die Ursache war.

Auch der Vater ist erkrankt. Er ist nach Ansa-Angaben noch im Spital, soll aber möglicherweise nach Rom verlegt werden.