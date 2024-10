Der Hurrikan «Milton» soll am Mittwoch in Florida auf Land treffen.

Die Bevölkerung rüstet sich für den gefährlichen Sturm.

Nur rund anderthalb Wochen zuvor hinterliess Hurrikan «Helene» in sechs Bundesstaaten immense Verwüstungen.

Wegen den beiden Hurrikane verschiebt US-Präsident Joe Biden seinen geplanten Besuch in Deutschland.

Biden verschiebt Reise nach Deutschland Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Joe Biden hat seinen für Ende der Woche angesetzten Deutschland-Besuch verschoben. Biden werde sich um die Massnahmen zur Bewältigung der beiden Hurrikane kümmern, teilte sein Büro am Nachmittag Schweizer Zeit mit. Auch die Reise nach Angola müsse zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die deutsche Regierung erklärte, sie sei über die Absage informiert worden. Biden sollte unter anderem am Samstag in Ramstein über den Ukraine-Krieg beraten.

«Milton» hat vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko an Stärke gewonnen und ist nun ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu rund 285 Kilometern pro Stunde. Der Sturm stelle eine «extrem ernsthafte» Bedrohung für Florida dar und sei lebensbedrohlich, so die Behörden. US-Medien zufolge ist «Milton» einer der stärksten Hurrikane in der Geschichte der Hurrikansaison im Atlantik.

Meteorologen gehen davon aus, dass der Sturm als Hurrikan der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 209 Kilometern pro Stunde die Golfküste des Sonnenscheinstaates treffen wird. Trotz der abnehmenden Stärke bleibt «Milton» gefährlich, denn es wird erwartet, dass er an Grösse zunimmt und so ein ausgedehntes Gebiet betroffen sein wird. Besonders gefährdet sind die Städte Naples, Fort Meyers und Tampa.

«Milton» habe das Potenzial, einer der zerstörerischsten Hurrikane zu werden, die jemals in dieser Region verzeichnet wurden, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. Normalerweise trockene Gebiete in Küstennähe könnten durch das ansteigende Wasser überschwemmt werden. Es sei mit Sturmfluten mit Pegelständen von bis zu fünf Metern und zerstörerischen Winden zu rechnen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben.

Die Warnungen an die Bevölkerung werden immer alarmierender. «Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben», sagte die Bürgermeisterin der Stadt Tampa, Jane Castor, im Sender CNN. Während «Helene» hauptsächlich Wasser gebracht habe, werde «Milton» auch heftigen Wind bringen.

Flughäfen in Florida kündigten an, den Flugverkehr absehbar einzustellen. Der Flughafen in Tampa etwa will ab Dienstag schliessen, der in Orlando am Mittwoch. Das Weisse Haus kündigte Unterstützung für Florida an. US-Präsident Joe Biden erklärte für den Bundesstaat Florida den Notstand. Dadurch werden Mittel des Bundes zur Unterstützung in den betroffenen Regionen freigegeben.

Gerade erst von «Helene» getroffen

Florida kämpft immer noch mit Schäden, die Hurrikan «Helene» hinterliess. Vor rund anderthalb Wochen war «Helene» als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie im Nordwesten Floridas auf Land getroffen. Der Sturm schwächte sich dann ab, sorgte auf seinem Weg Richtung Norden aber für schwere Überschwemmungen und Zerstörung. Weit mehr als 200 Menschen in sechs Bundesstaaten kamen nach übereinstimmenden Medienberichten ums Leben – in Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee und Virginia.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Die Hurrikansaison beginnt im Atlantik am 1. Juni und dauert bis zum 30. November. Die Stürme werden in alphabetischer Reihenfolge benannt.