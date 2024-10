Legende: noaa

In Florida hat Gouverneur Ron de Santis am Samstag für 35 Bezirke vorsorglich den Ausnahmezustand ausgerufen. Dort wird nächste Woche die Ankunft «Miltons» erwartet. Derzeit befindet sich der Sturm «Milton» im westlichen Golf von Mexiko. Bis Mitte nächster Woche könnte er sich zu einem grossen Hurrikan entwickeln und von Westen her in der Region Tampa Bay/Florida auf Festland treffen, wie der Wetterdienst NWS befürchtet.