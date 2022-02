Der verkehrsreichste Grenzübergang zwischen den USA und Kanada wurde am späten Sonntagabend wieder geöffnet.

Die Ambassador-Brücke war aus Protest gegen die Corona-Beschränkungen fast eine Woche lang geschlossen.

In der Hauptstadt Ottawa kam es zu einem weiteren grösseren Protest.

Der Brückenbetreiber, die Detroit International Bridge Company, bestätigte US-Medienberichten zufolge die Wiederöffnung. In einer Erklärung teilte sie mit, dass «die Ambassador-Brücke jetzt wieder vollständig geöffnet ist und den freien Fluss des Handels zwischen der kanadischen und der US-amerikanischen Wirtschaft wieder ermöglicht».

«Tolle Nachrichten: Die Ambassador Bridge ist wieder geöffnet!», schrieb Kanadas Verkehrsminister Omar Alghabra am späten Sonntagabend (Ortszeit) daraufhin auf Twitter. Er dankte der Polizei und «allen Regierungsebenen», die dazu beigetragen hätten. Nach einer einstweiligen Verfügung eines kanadischen Gerichts hatten die Behörden am Wochenende damit begonnen, die Blockaden aufzulösen.

Normalerweise werden 25 Prozent des gesamten Handels zwischen den beiden Ländern über die Brücke abgewickelt. Die Blockade auf der kanadischen Seite hatte die Wirtschaft in beiden Ländern gestört. Die Autohersteller waren dadurch gezwungen, mehrere Montagewerke zu schliessen.

Weitere Proteste und letzte Festnahmen

Die Polizei in Windsor, Ontario, teilte am frühen Montagmorgen mit, dass mehr als zwei Dutzend Personen bei einer Demonstration nahe der Brücke festgenommen wurden. Sieben Fahrzeuge wurden abgeschleppt und fünf beschlagnahmt, als die letzten Demonstranten vertrieben wurden.

Legende: Ein Demonstrant schwenkt die kanadische Flagge. Keystone

Andernorts gingen die Proteste gegen die Corona-Massnahmen der kanadischen Regierung jedoch weiter. Nach Behördenangaben blieb am frühen Montagmorgen noch mindestens ein weiterer Grenzübergang zwischen Coutts in der kanadischen Provinz Alberta und Sweet Grass im US-Bundesstaat Montana geschlossen.

Auch in Kanadas Hauptstadt Ottawa harrten Trucker Medienberichten zufolge trotz eisiger Kälte weiter aus. Die Proteste in Ottawa legten die Innenstadt lahm.

Das erhöhte den Druck auf Premierminister Justin Trudeau, der am späten Sonntagabend eine Kabinettssitzung leitete. Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte unter Bedingung der Anonymität, Trudeau wolle sich am Montagmorgen virtuell mit den Führern der kanadischen Provinzen treffen.

Widerhall über Landesgrenzen hinaus

Die Demonstrationen haben nicht nur in Kanada, sondern auch in Frankreich, Neuseeland und den Niederlanden einen Widerhall gefunden. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit warnte davor, dass in den Vereinigten Staaten LKW-Konvois in Vorbereitung sein könnten.

Proteste gegen Corona-Massnahmen Box aufklappen Box zuklappen Der Verbindungspunkt zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA war wegen Protesten gegen die Corona-Beschränkungen fast eine Woche lang geschlossen. Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Massnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockieren sie unter anderem Teile der Innenstadt Ottawas.

Die Ambassador-Brücke war trotz der Auflösung des Protestes die meiste Zeit des Tages gesperrt geblieben, da ein heftiger Schneesturm über die Region hinwegfegte. Der Bürgermeister von Windsor, Drew Dilkens, hatte erklärt, die Brücke werde geöffnet, sobald die Behörden dies für sicher halten.

Auch der kanadische Industrieminister François-Philippe Champagne begrüsste die Entwicklung und schrieb auf Twitter: «Ich freue mich, dass die Ambassador-Brücke jetzt wieder geöffnet ist.»

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden würdigte am Sonntag die scheinbar friedliche Beendigung der Demonstration, die «weitreichende schädliche Auswirkungen» auf das «Leben und die Lebensgrundlage der Menschen» auf beiden Seiten der Grenze gehabt habe.