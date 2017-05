Der Besuch von Trump in Brüssel ist aussergewöhnlich für hiesige Verhältnisse – und zwar in jeder Hinsicht. Die Sicherheitsmassnahmen sind stärker als bei jedem anderen EU-Gipfel. Zudem wird sich der US-Präsident auch nicht den Fragen der internationalen Medien stellen: Weder nach dem Treffen mit der EU-Spitze noch beim Nato-Gipfel sind Medientermine vorgesehen.



Das EU-Viertel wurde weiträumig abgesperrt. Während Polizei und Militär den Zugang zum Viertel sicherten, zogen Helikopter lautstark ihre Kreise in der Luft. Auch der U-Bahnverkehr war teilweise blockiert. Der Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde Woluwe Saint-Lambert sagte dem belgischen Fernsehsender RTBF, die US-Dienste hätten gar die Namen von all jenen Brüsseler Einwohnern verlangt, die entlang von Trumps Autoroute wohnen.