Nach der Corona-Diagnose des US-Präsidenten reagieren Weggefährten, Kollegen und Kritiker. Eine Übersicht.

Als Erster twittert Trumps Sprecher Judd Deere ein Schreiben vom präsidialen Leibarzt Sean Conley, der Donald Trump beste Gesundheit attestiert.

Kurze Zeit später beschwört die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, die Stärke des Landes und streicht das Volk als die oberste Priorität des US-Präsidenten heraus.

Ausdrückliche Genesungswünsche kommen zunächst von Trumps Stellvertreter Mike Pence und seiner Frau. Sie schicken Donald Trump und der First Lady «Liebe und Gebete». Sodann folgen Zusprüche aus aller Welt.

Eine rasche Besserung wünscht Charles Michel, wobei der EU-Ratspräsident betont, dass das Virus jeden treffen könne.

Eine schnelle Genesung Trumps und seiner Gattin – so auch das Anliegen des Chefs der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyeusus.

Danebst wünscht sich auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für Donald Trump eine gute Besserung.

Über den Regierungssprecher Steffen Seibert sendet die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Genesungswünsche ins Weisse Haus.

An einer schnellen Gesundung Trumps ist auch dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gelegen.

Einig mit Conte geht Matteo Salvini. Mit politischen Gegnern, die sich womöglich über Trums Erkrankung freuen, kennt der italienische Oppositionsführer kein Pardon. «Wer die Krankheit eines Mannes oder einer Frau feiert, wer gar seinem Nächsten den Tod wünscht, entpuppt sich als das, was er ist: ein seelenloser Idiot.»

Dass sich «die Freunde» Donald und Melania möglichst zügig erholen, liegt auch dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Herzen. «Polen und die USA werden die Nöte überstehen und erfolgreich sein im Kampf gegen Covid-19.»

Ein Gute-Besserung-Wunsch ereilt den US-Präsidenten auch aus dem Kreml. Dmitri Peskov, Sprecher der russischen Regierung, hofft auf eine «rasche Erholung» Trumps.

Noch persönlichere Worte findet hierauf der russische Präsident Vladimir Putin. In einem Brief schreibt er dem amerikanischen Amtskollegen: «Ich bin sicher, dass Ihnen ihre angeborene Vitalität, Ihre Gemütsart und Ihr Optimismus helfen werden, mit diesem gefährlichen Virus fertig zu werden.»

Der türkische Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wandte sich in einem englischsprachigen Tweet an Donald Trump. Erdogan wünscht ihm und seiner Frau Melania darin eine schnelle Genesung.

Benjamin Netanjahu und seine Frau wünschen – im Namen zahlreicher Israelis – ebenso gute Besserung. «Wie Millionen von Israelis denken Sara und ich an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen unseren Freunden eine vollständige und schnelle Genesung», so der Ministerpräsident von Israel.

Dass sich der US-Präsident schnell und vollständig erhole, wünscht sich auf Twitter – den Post in arabischer Sprache verfasst – ferner Ägyptens Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi.

Gute Genesung – verbunden mit einer Anmahnung – wünscht Donald Trump Frankreichs Regierungssprecher Gabriel Attal. Das Virus verschone niemanden, sagt er vor Medien – «einschliesslich diejenigen, die sich skeptisch gezeigt haben».

Mitgefühl im engeren Sinn bekundet Robert Jenrick, Minister für Wohnungwesen im Kabinett von Boris Johnson. «Wir wissen, wie es ist, wenn, in unserem Fall der Premier, positiv auf Covid-19 getestet wird. Und ungeachtet der Politik wünschen wir, dass sich Donald Trump und seine Frau rasch erholen.»

Der britische Premier selbst meldet sich nach Jenrick dann auch noch selbst zu Wort. «Meine besten Wünsche dem Präsidenten und der First Lady. Ich hoffe, sie erholen sich schnell.»

Während sich ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums mit Besserungswünschen anschliesst, äussert sich die staatliche chinesische Zeitung «China Daily» unverblümt kritisch zu Trumps Diagnose. Dessen positiver Test sei eine weitere Erinnerung, dass sich das Virus ausbreite, «selbst während Trump verzweifelt versucht hat zu suggerieren, dass es keine Gefahr mehr darstellt.»