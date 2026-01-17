Trump hat Zölle gegen europäische Länder angekündigt, die sich seinen Grönland-Plänen widersetzen. Nun hagelt es Kritik

US-Präsident hat seine Drohung konkretisiert, Strafzölle gegen jene Länder zu verhängen, die sich seinen Grönland-Plänen widersetzen. So müssen Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und die Niederlande ab dem 1. Februar mit einem zusätzlichen Einfuhrzoll von 10 Prozent auf alle in die USA geschickten Waren rechnen.

Dies verkündete der US-Präsident auf Truth Social. Werde kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt, steige der Zollsatz am 1. Juni auf 25 Prozent. In Europa sorgen Trumps Zollankündigungen für grosse Empörung.

«Wir lassen uns nicht erpressen»

Der französische Präsident Emmanuel Macron nennt die Zolldrohungen seines US-Amtskollegen Donald Trump inakzeptabel. «Weder Einschüchterungen noch Drohungen werden uns beeinflussen, weder in der Ukraine, noch in Grönland, noch irgendwo sonst auf der Welt, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind», sagte Macron auf X.

Wie Macron reagierte auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson: «Wir lassen uns nicht erpressen», schrieb er auf X. Nur Dänemark und Grönland selbst würden über Fragen entscheiden, die die beiden Länder betreffen. Dies sei eine Angelegenheit der EU, die viel mehr Länder betreffe als die, die aktuell genannt würden, so Kristersson weiter.

Es sei «völlig falsch», Verbündete mit Zöllen zu belegen, meinte der britische Premierminister Keir Starmer. Es sei falsch, Verbündete mit Zöllen zu belegen, die sich für die kollektive Sicherheit der Nato einsetzten. Starmer kündigt an, das Thema direkt mit der US-Regierung zu erörtern.

Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen zeigte sich überrascht, man stehe in engem Kontakt mit der EU-Kommission. Laut Norwegen hätten die angedrohten Zölle nichts mit Grönland zu tun. «Wir sind nicht der Meinung, dass die Frage von Zöllen in diesen Zusammenhang gehört», teilt Aussenminister Espen Barth Eide mit.

Europäische Länder wollen koordinierte Antwort geben

Die betroffenen europäischen Ländern wollen eine koordinierte Antwort ausarbeiten, liess weiter der französische Präsident sowie die deutsche Bundesregierung und Dänemark vermelden.

Legende: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor «einer gefährlichen Abwärtsspirale». Reuters

Die Spitzen der Europäischen Union warnen angesichts der Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Streit um einen Kauf Grönlands vor einer Eskalation. Zölle würden die transatlantischen Beziehungen untergraben und drohten, eine «gefährliche Abwärtsspirale» auszulösen, teilen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa auf der Plattform X mit.

Europa werde geeint und koordiniert bleiben und seine Souveränität weiterhin entschlossen wahren.