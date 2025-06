In einem Gesetzespaket versteckt und durch das türkische Parlament gepeitscht hat das Regierungsbündnis von Staatspräsident Erdogan die Deutungshoheit über den Islam an sich gerissen. Nach dem neuen Gesetz kann das staatliche Religionsamt alle Koran-Ausgaben verbieten, beschlagnahmen und vernichten lassen, die nicht seiner konservativen und orthodoxen Auslegung entsprechen. Das Amt will damit kritische Theologen zensurieren, die für eine historische Einordnung der heiligen Schrift des Islam plädieren.