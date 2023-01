57 Verletzte und eine Tote bei U-Bahn Unglück in Mexiko

In der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt sind zwei U-Bahnzüge zusammengestossen.

Dabei sei eine junge Frau ums Leben gekommen. 57 weitere Personen seien zudem verletzt worden.

Grund für die Kollision seien Wartungsmängel.

Legende: Reuters/ QUETZALLI NICTE-HA

Bei einer Kollision der U-Bahn in Mexiko-Stadt sind laut Behörden mindestens 57 Personen verletzt worden und eine junge Frau zu Tode gekommen, wie der Sicherheitschef der Stadt gegenüber lokalen Medien bestätigte. Grund für den Unfall seien Wartungsmängel, heisst es vonseiten der Behörden.

In den vergangenen Jahren kam es in Mexiko Stadt mehrfach zu Unfällen in der U-Bahn. Etwa im Mai 2021. Damals brach eine Brücke ein, während ein Metrozug darüber fuhr. Dabei kamen 24 Menschen ums Leben, 79 wurden verletzt.

Mexiko kämpfe immer wieder mit Infrastrukturproblemen, wie die freie Journalistin Sandra Weiss erklärte. Für Urbanistinnen und Architekten sei die Stadt ein Albtraum. Das liege daran, dass sie auf einer alten Lagune gebaut wurde. Der Untergrund sei deswegen sehr instabil.