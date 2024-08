Während die Hamas sagt, bei der Schule habe es sich um eine Unterkunft für Vertriebene gehandelt, sagt Israel, die Schule sei ein Kommandozentrum der Hamas gewesen. Leider stimmt wohl beides. Im Gazastreifen sind fast 90 Prozent der Bevölkerung auf der Flucht innerhalb des Gazastreifens, weil Israel die Bevölkerung in immer kürzeren Abständen auffordert zu flüchten. Die meisten wissen gar nicht mehr, wohin. Gleichzeitig bekommen die israelischen Soldaten kaum je Bewaffnete in Gaza zu sehen, die zur Hamas gehören oder zum Islamischen Dschihad. Diese beiden Terrororganisationen verstecken sich und ihre Waffen mitten in der Bevölkerung, also auch in den Schulen.

Ich denke, die Bombardierung der Schule in Gaza wird Iran und die Hisbollah noch mehr unter Druck setzen zu reagieren, damit sie glaubhaft machen können, dass sie sich für die palästinensische Bevölkerung einsetzen. Persönlich denke ich, der Vorfall wird kaum Auswirkungen auf die Verhandlungen haben, denn diese ziehen sich seit Monaten dahin. Und obwohl die USA behaupten, eine Waffenruhe und ein Geiselabkommen seien in Reichweite, machen weder die Hamas noch die israelische Regierung den Anschein, als ob ihnen damit wirklich ernst wäre. Für Israel ist klar: Der Krieg muss weitergehen, bis die Hamas besiegt ist. Und für die Hamas ist Aufgeben kein Thema.