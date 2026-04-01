Ein russisches Militärtransportflugzeug ist über der von Russland annektierten Halbinsel Krim abgestürzt.

29 Menschen sind laut Angaben aus Moskau ums Leben gekommen.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Maschine vom Typ An-26.

Der Kontakt zu dem Flugzeug sei am Montag gegen 18 Uhr Moskauer Zeit abgebrochen, schreibt die russische Nachrichtenagentur Tass. Schliesslich habe ein Such- und Rettungsteam die Absturzstelle gefunden. Unter den Toten sind sechs Besatzungsmitglieder und 23 Passagiere, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet.

Legende: Die Turboprop-Maschinen der Marke Antonow werden im Militär auch als Transportflugzeuge eingesetzt. Wikimedia Commons/Igor Dvurekov/Symbolbild

Als Ursache werde ein technischer Defekt angenommen – äussere Einwirkungen habe es nicht gegeben, hiess es. Das Verteidigungsministerium machte keine Angaben zum Hintergrund des Flugs.