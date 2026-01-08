Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück.

Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weisse Haus auf seiner Webseite veröffentlichte.

Der Rückzug wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien.

Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechter­gerechtigkeit. So zieht sich die USA aus UNO-Programmen für Ozeane oder Energie zurück aber auch aus der Kommission für Völkerrecht oder der Friedensaufbaukommission. Betroffen sind 31 UNO-Einrichtungen und 35 Nicht-UNO-Organisationen.

Aus diesen Programmen ziehen sich die USA zurück Box aufklappen Box zuklappen Im Presidential Memorandum führt das Weisse Haus mehrere Programme einzeln auf, die intern aber als eine Organisation gezählt werden. Deshalb übersteigt die Liste die Zahl von 66 Organisationen. 24/7 kohlenstofffreie Energie kompakt

Colombo Plan Council

Kommission für Umweltzusammenarbeit

Bildung kann nicht warten

Europäisches Exzellenzzentrum für Gegenmassnahmen

Forum der Europäischen Nationalen Strassenforschungslabore

Freedom Online Coalition

Globaler Fonds für Gemeinschaftsbeteiligung und Resilienz

Globales Forum zur Terrorismusbekämpfung

Globales Forum für Cyber-Expertise

Globales Forum für Migration und Entwicklung

Interamerikanisches Institut für Forschung zum globalen Wandel

Intergouvernementales Forum für Bergbau, Mineralien, Metalle und nachhaltige Entwicklung

Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimawandel

Intergouvernementale Wissenschafts-Politik-Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen

Internationales Zentrum für die Erforschung der Erhaltung und Restaurierung von Kulturgütern

Internationales Baumwollberatungskomitee

Organisation für internationales Entwicklungsrecht

Internationales Energieforum

Internationale Föderation der Kunsträte und Kulturagenturen

Internationales Institut für Demokratie und Wahlhilfe

Internationales Institut für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit

Internationale Blei- und Zinkstudiengruppe

Internationale Agentur für erneuerbare Energien

Internationale Solarallianz

Internationale Organisation für Tropenholz

Internationale Union zur Bewahrung der Natur

Panamerikanisches Institut für Geographie und Geschichte

Partnerschaft für atlantische Zusammenarbeit

Regionale Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung von Piraterie und bewaffnetem Raub gegen Schiffe in Asien

Regionaler Kooperationsrat

Renewable Energy Policy Network für das 21. Jahrhundert

Zentrum für Wissenschaft und Technologie in der Ukraine

Sekretariat des Pacific Regional Environment Programme

Venedig-Kommission des Europarats UNO-Organisationen: Abteilung für Wirtschafts- und Sozialangelegenheiten

UNO-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) — Wirtschaftskommission für Afrika

ECOSOC — Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik

ECOSOC — Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik

ECOSOC — Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien

Kommission für Völkerrecht

Internationaler Residualmechanismus für Straftribunale

International Trade Centre

Büro des Sonderberaters für Afrika

Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder im bewaffneten Konflikt

Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten

Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Gewalt gegen Kinder

Friedensaufbaukommission

Friedensaufbaufonds

Ständiges Forum für Menschen afrikanischer Abstammung

UNO-Allianz der Zivilisationen

UNO-Kooperationsprogramm zur Reduzierung von Emissionen durch Abholzung und Walddegradation in Entwicklungsländern

UNO-Konferenz über Handel und Entwicklung

UNO-Demokratiefonds

UNO Energy

UNO-Einrichtung für Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauen

UNO-Klimarahmenkonvention

UNO-Programm für menschliche Siedlungen

UNO-Institut für Ausbildung und Forschung

UNO-Ozeane

UNO-Bevölkerungsfonds

UNO-Register konventioneller Waffen

Ausschuss für Koordination des Chief Executive des UN-Systems

UNO-System-Stabskollege

UNO-Wasser

UNO-Universität

Laut der Anordnung habe die Trump-Regierung festgestellt, dass die betroffenen Institutionen unter anderem «überflüssig» und «schlecht verwaltet» seien, dass deren Interessen denen der USA zuwiderliefen, oder sie «eine Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand unserer Nation» darstellten. Die Organisationen versuchten aktiv, «die Souveränität der Vereinigten Staaten einzuschränken», heisst es weiter.

«Verschwenderische Organisationen»

US-Aussenminister Marco Rubio sprach auf der Plattform X von «antiamerikanischen, nutzlosen oder verschwenderischen internationalen Organisationen», aus denen man austrete. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen dauere an.

Auf der Liste stehen auch zahlreiche Organisationen der Vereinten Nationen. Der Rückzug soll laut Anordnung so bald wie möglich erfolgen. Dies könne bedeuten, dass man den Organisationen die Finanzierung entziehe oder sich nicht mehr an ihnen beteilige.

Die Trump-Regierung hatte bereits zuvor ihren Rückzug etwa aus der Weltgesundheits­organisation WHO sowie aus der UNO-Kulturorganisation Unesco angekündigt.

