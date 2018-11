Überschwemmungen in Jordanien

Wegen Überschwemmungen haben jordanische Sicherheitskräfte die Weltkulturerbestätte Petra evakuiert.

Mindestens elf Menschen sind in den Wassermassen schon gestorben.

Vorangegangen waren den Überschwemmungen sintflutartige Regenfälle.

In Petra sperrten die Behörden bereits gestern Mittag den Billettverkauf am Eingang, aus der eigentlichen archäologischen Stätte mussten laut Behördenangaben einige Hundert Touristen evakuiert werden. Aus den umliegenden Gebieten von Wadi Musa und Ma’an mussten über 4000 Menschen in Sicherheit gebracht und zum Teil evakuiert werden.

Neben den elf Toten gab es in verschiedenen Teilen des Landes auch Verletzte. Bereits vergangene Woche waren bei einem Unglück infolge plötzlicher Überschwemmungen 21 Menschen gestorben.

Reisewarnungen, geschlossene Schulen

Neben Touristen sind vor allem die Menschen betroffen, die der Nähe von Tälern wohnen: Tausende Familien mussten evakuiert werden, und auch das Zataari-Flüchtlingslager ist von den Wassermassen bedroht.

Für heute sind weitere Unwetter angekündigt: Es gibt Reisewarnungen, sogar Schulen wurden geschlossen und Prüfungen abgesagt, damit die Bewohner zuhause bleiben. Mehrere Strassen sind geschlossen. Der königliche Hof hat die jordanischen Flaggen ab heute für drei Tage auf Halbmast setzen lassen, um der Überschwemmungsopfer zu gedenken.

Einer der bekanntesten Orte des Nahen Ostens

Die im Süden des arabischen Landes gelegene Felsenstadt Petra zählt zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens. Sie ist seit 1985 Unesco-Weltkulturerbe.

Gegründet von den Nabatäern, einem arabischen Nomadenvolk, war Petra bis zur Eroberung durch die Römer 106 n. Chr. Hauptstadt des Nabatäerreiches und ein Knotenpunkt für den Karawanenhandel von Saudi-Arabien nach Syrien.