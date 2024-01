Neben den 43 Uiguren in der Haftanstalt der Immigrationsbehörde sitzen laut Menschenrechtsorganisationen weitere fünf Männer in einem regulären Gefängnis, nachdem sie versucht hatten, zu fliehen. Unabhängig von den festgehaltenen Flüchtlingen, sind in Thailand zwei uigurische Männer wegen eines Bombenanschlags angeklagt. Sie plädierten auf unschuldig.