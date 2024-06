Per E-Mail teilen

Wann gibt es das schon mal? Die Schweiz steht ganz im Fokus der Weltöffentlichkeit. Genauer gesagt das Luxus-Resort am Bürgenstock. 92 Delegationen machten sich auf den Weg in den Kanton Nidwalden, um über einen möglichen Frieden in der Ukraine zu diskutieren.

Bereits am Freitagabend reiste der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an. Nach der Landung in Zürich Kloten ging's mit einem Super Puma der Schweizer Armee weiter in die Zentralschweiz.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Alessandro della Valle

Von der schönen Aussicht auf den Vierwaldstättersee dürfte Selenski am Samstagmorgen nicht viel mitgekriegt haben. Der Bürgenstock war noch in Nebel gehüllt – sodass zwischenzeitlich nicht klar war, ob die Delegationschefs per Helikopter anreisen können.

Legende: Kein Kaiserwetter zum Gipfelauftakt am Bürgenstock. REUTERS/Denis Balibouse

Doch der Nebel lichtete sich und die Heli-Transporte konnten ohne Probleme durchgeführt werden. So, dass auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris um die Mittagszeit am Bürgenstock eintraf.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

Insgesamt machten sich 92 Delegationen auf den Weg nach Nidwalden. Neben 57 Staats- und Regierungschefs sind Minister aus 29 Ländern am Gipfel dabei.

Von Fidschi bis Österreich: Sie nehmen am Ukraine-Gipfel teil

1 / 7 Legende: Er nahm eine lange Reise auf sich: Wiliame Maivalili Katonivere, Präsident der Fidischi-Inseln. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler 2 / 7 Legende: Auch Polens Präsident Andrzej Duda kommt auf den Bürgenstock. Sein Land gilt als einer der wichtigsten Untestützer der Ukraine. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler 3 / 7 Legende: Ihr Land durchlebt turbulente Zeiten: Die georgische Präsidentin Salome Zourabichvili. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler 4 / 7 Legende: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz landete am Samstagnachmittag am Flugahfen in Kloten. KEYSTONE/EDA/POOL/Ennio Leanza 5 / 7 Legende: Der tschechische Präsident und ehemalige Nato-General Petr Pavel. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler 6 / 7 Legende: Bundespräsidentin Viola Amherd begrüsst Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo. KEYSTONE/EDA/POOL/Michael Buholzer 7 / 7 Legende: Er hatte es etwas weniger weit: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehhammer. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

Nicht nur die hohe Politik war heute Thema. In Luzern nutzten 200 Ukrainerinnen und Ukrainer die Gelegenheit und machten auf das Leid ukrainischer Kriegsgefangener aufmerksam.

Legende: KEYSTONE/WALTER BIERI

Doch bevor es am Bürgenstock richtig losgehen konnte, mussten die letzten Staubflausen vom roten Teppich gesaugt werden. Schliesslich will die Schweiz als Gastgeberin einen guten Eindruck machen.

Legende: Kurz die letzten Staubkörnchen wegsaugen bevor die wichtigen Gäste kommen. KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

Und dann trudelten sie langsam ein, die Staatsvertreterinnen und – vertreter aus aller Welt: der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz...

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

... der kanadische Premierminister Justin Trudeau...

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

und mit viel Verspätung etwa auch der französische Präsident Emmanuel Macron.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Urs Flueeler

Bundespräsidentin Viola Amherd und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nahmen alle Gäste persönlich in Empfang.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Alessandro della Valle

Überhaupt wirken Amherd und Selenski auf dem Bürgenstock wie ein eingespieltes Team. Wie etwa hier bei der Eröffnungsrede der beiden.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Michael Buholzer

25 Staatsverterinnen und -vertreter haben sich danach in diesem Saal zum Krieg in der Ukraine und zu den Zielen dieser Konferenz geäussert.

Legende: Ein grosser Saal für die 92 Delegationen aus aller Welt. EPA/URS FLUEELER

Zum Schluss gab es – wie bei einer guten Familienfeier so üblich – ein «Familienfoto» vor der imposanten Bergkulisse der Zentralschweiz als Erinnerung.

Legende: KEYSTONE/EDA/POOL/Michael Buholzer

Der Ukraine-Gipfel sorgt auch international für ein grosses mediales Interesse.