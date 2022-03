Die russische Militäroffensive treibt Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer in die Flucht. Viele sind im Land selber unterwegs und nach wenigen Kriegstagen sind schon weit über eine halbe Million Menschen – vorwiegend Frauen und Kinder – in den direkten Nachbarländern angekommen. Mit Abstand am meisten in Polen, wo viele Flüchtende Verwandte haben.

Die weitere Entwicklung ist ungewiss. Nach Angaben der EU könnte die Zahl Binnenvertriebener von heute einigen Hunderttausend auf sieben Millionen ansteigen. Die UNO rechnet mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen, die das Land verlassen – es droht die grösste Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert.

Woher die gezeigten Daten kommen Box aufklappen Box zuklappen Die Grafiken zeigen die Anzahl Flüchtlinge, die seit dem 24. Februar 2022 in den Nachbarländern der Ukraine angekommen sind*. Die Daten stammen vom UN-Flüchtlingswerk UNHCR und werden täglich aktualisiert. Das UNHCR stellt die Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zusammen. Obwohl Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle statistischen Informationen überprüft werden, stellen die Zahlen zu einigen Ankünften eine Schätzung dar. Das UNHCR gleicht dabei Informationen und Quellen laufend ab. Daher kann es zu Änderungen der Zahlen kommen, auch rückwirkend. *Zwischen dem 18. und 23. Februar zogen weitere 96'000 Menschen aus den Regionen Donezk und Luhansk nach Russland.