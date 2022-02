Legende: Führt derzeit viele Telefongespräche: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Noch am Sonntag wollte er mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und weiteren westlichen Regierungschefs telefonieren. Keystone

In einem fast zweistündigen Telefongespräch haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Staatschef Wladimir Putin vereinbart, «die Suche nach Lösungen auf diplomatischem Wege über die Aussenministerien und die politischen Berater» zu intensivieren – im Normandie-Format mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Moderation. So solle erreicht werden, dass der Waffenstillstand an der Kontaktlinie in der Ostukraine wieder eingehalten werde und «Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts» erreicht würden.



Im Anschluss ans Gespräch mit Putin telefonierte Macron erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Dieser habe die Dialogbereitschaft seines Landes im Konflikt mit Russland betont, hiess es in Paris. Wie schon im Telefongespräch vom Samstagabend habe Selenski erneut zugesichert, nicht auf Provokationen der prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu reagieren.