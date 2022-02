Die Aussenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat für Montag eine Sondersitzung einberufen.

Anlass zur Sorge geben die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine und der Entscheid von Russland, die gemeinsamen Militärübungen mit Belarus zu verlängern – trotz bislang anderer Verlautbarungen.

Putin verfolgt seine eigene Agenda weiter: Russland und Belarus setzen laut dem belarussischen Verteidigungsminister ihre gemeinsamen Militärübungen fort. Dies, obwohl im Vorfeld deren Ende für Sonntag angekündigt worden war.

Legende: Panzer auf belarussischem Boden während einer gemeinsamen Militärübung der beiden Staaten Russland und Belarus. Keystone

Im Westen wird befürchtet, dass Russland im Zuge der Übung in Belarus einen Einmarsch in die Ukraine vorbereitet. Litauen und Lettland fordern denn auch sofortige Sanktionen gegen Russland und eine Stärkung der Nato-Ostflanke.

Macron als Vermittler in der Urkraine-Krise Box aufklappen Box zuklappen Legende: Führt derzeit viele Telefongespräche: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Noch am Sonntag wollte er mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und weiteren westlichen Regierungschefs telefonieren. Keystone In einem fast zweistündigen Telefongespräch haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Staatschef Wladimir Putin vereinbart, «die Suche nach Lösungen auf diplomatischem Wege über die Aussenministerien und die politischen Berater» zu intensivieren – im Normandie-Format mit Vertretern Russlands und der Ukraine unter deutsch-französischer Moderation. So solle erreicht werden, dass der Waffenstillstand wieder eingehalten werde und «Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts» erreicht würden.



Im Anschluss ans Gespräch mit Putin telefonierte Macron erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Dieser habe die Dialogbereitschaft seines Landes im Konflikt mit Russland betont, hiess es in Paris. Wie schon im Telefongespräch vom Samstagabend habe Selenski erneut zugesichert, nicht auf Provokationen der prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu reagieren.

Dass die russischen Truppen entgegen den bisherigen Versicherungen Moskaus in Belarus verbleiben, sei ein «Gamechanger für die Sicherheit der an Belarus angrenzenden Nato-Staaten», schreibt der litauische Aussenminister Gabrielius Landsbergis auf Twitter. «Nato-Verstärkungen und EU-Sanktionen sind angebracht.»

Auch die Nato reagiert besorgt auf die Entscheidung Russlands, länger als ursprünglich geplant Tausende Soldaten in Belarus zu belassen. Der Generalsekretär des westlichen Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, sagte in der ARD, Russland habe versprochen, Truppen aus der Grenzregion zur Ukraine abzuziehen, stocke sie aber tatsächlich auf.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150'000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

OSZE meldet über 1500 Verstösse gegen Waffenstillstand

Derweil ist es im Konfliktgebiet in der Ostukraine in der Nacht zum Sonntag zu neuen Angriffen gekommen. Das Militär hatte bereits am Samstag von zwei getöteten Soldaten gesprochen.

01:21 Video Ukraine-Krise: Viele Verstösse gegen den Waffenstillstand Aus Tagesschau vom 20.02.2022. abspielen

Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sind durch Beschuss mindestens zwei Pumpstationen im Gebiet Donezk ausgefallen. Diese versorgten mehr als eine Million Menschen mit Trinkwasser.

Nach Einschätzung internationaler Beobachter steigt die Zahl der Verletzungen des Waffenstillstands massiv. In der Region Luhansk seien 975 Verstösse festgestellt worden, darunter 860 Explosionen, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Nacht auf Sonntag mit.

Legende: Ein Gebäude in der Region Donezk, das durch den jüngsten Beschuss beschädigt worden sein soll. Reuters

Für die Region Donezk wurden 591 Verstösse gemeldet, darunter 535 Explosionen. Diese Zahlen bezogen sich auf die Lage am Freitag. Die OSZE will am Montag eine Sondersitzung abhalten.

EU erstellt Notfallpläne für Kriegsflüchtlinge Box aufklappen Box zuklappen Die EU bereitet sich für den Fall eines russischen Angriffes gegen die 41 Millionen Einwohner zählende Ukraine auf einen möglichen Zustrom von Kriegsflüchtlingen vor. Sollte der Osten im Fokus des Einmarsches stehen, wird laut EU-Kommissarin Ylva Johansson damit gerechnet, dass die meisten Flüchtenden zunächst im westlichen Teil der Ukraine Schutz suchen. Doch auch Polen, Italien, Deutschland und Frankreich könnten Ukrainerinnen und Ukrainern als Zufluchtsorte dienen. EU-Ratspräsident Charles Michel will im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine sofort einen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschef einberufen.

Der Friedensplan wird nicht umgesetzt

In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk kämpfen seit 2014 vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UNO-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14'000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.