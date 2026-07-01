Nahe der Frontlinie des Krieges in der Ukraine sind offenbar Vogelnester aus Stücken von Glasfaserkabeln gefunden worden.

Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters sprachen mit mehreren ukrainischen Soldaten in den Regionen Donezk, Charkiw und Saporischja, die solche Nester gefunden haben wollen und Bilder davon online stellten.

Laut Forschenden des Kiewer Kriegsmuseums zeigen die Nester, wie der seit mehr als vier Jahren andauernde Krieg die natürliche Umwelt verändert.

Gebiete entlang der 1200 km langen Frontlinie sind mit hauchdünnen Glasfaserkabeln übersät, wie Reuters berichtet. Ukrainische und russische Truppen steuern da ihre Angriffsdrohnen mithilfe der Kabel, die die Fluggeräte während ihres Fluges hinter sich herziehen. Ihr Zweck: die Drohnen gegen Störsignale immun machen.

Einmal abgerollt, können sich die Kabel – mit einer Reichweite von bis 20 Kilometern – in Bäumen verfangen, oder sie bleiben auf Feldern und Dächern liegen.

Legende: Vogelnester, laut ukrainischen Soldaten gebaut aus Glasfaserkabeln. Reuters/Valentyn Ogirenko

Ein ukrainischer Soldat hat laut Reuters zwei solche Nester ans Kriegsmuseum in Kiew geschickt. Eines soll da in der Kriegssammlung bleiben, das andere werde zur Forschung in die Niederlande geschickt, hiess es.