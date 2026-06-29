- Laut ukrainischen Behörden sind drei Menschen nach einem Angriff auf Kiew in der Nacht auf Montag ums Leben gekommen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnt auf sozialen Medien vor massiven russischen Angriffen.
- Bei gegenseitigen Angriffen haben die Ukraine und Russland erneut für eine Reihe von Opfern und Schäden auf beiden Seiten gesorgt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Drei Tote bei russischem Angriff auf Kiew
- Ukraine meldet russische Luftangriffe
- Selenski erwartet massive russische Angriffe vor Nato-Gipfel
- Trump will Selenski am Nato-Gipfel treffen
- Russland will Feuerpause für Leichenaustausch – Kiew lehnt ab
- Schäden und Opfer bei russischen und ukrainischen Angriffen
- Toter bei ukrainischem Angriff auf die Krim
- Polnischer Streit wegen Patriot-Raketen für die Ukraine
- Trump hat mit Putin telefoniert
- Selenski lobt Erfolge der ukrainischen Marine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF