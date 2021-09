Es deutet alles darauf hin, dass es in Norwegen einen Regierungswechsel gibt. Die Amtszeit von Erna Solberg ist klar zu Ende gegangen.



In Norwegen spielt das Öl eine grosse Rolle. Die bisherige Regierung hat mehr in die Ölindustrie investiert als jede Regierung zuvor. Das jetzige Ergebnis markiert einen Marschhalt – dass man sich überlegt, wie es weitergehen soll. Gleichzeitig haben jene Parteien, die einen radikalen Ausstieg befürwortet haben, nicht so stark zugelegt, wie sie erwarten konnten. In Norwegen wird es nun darum gehen, wie man den Einstieg in den Ausstieg aus der Ölwirtschaft planen wird.