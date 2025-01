Ein Mann, der 2023 mit Koran-Verbrennungen weltweit für Aufsehen und Proteste gesorgt hatte, ist tot.

Dies bestätigte ein Richter in Stockholm.

Laut Medienberichten wurde der 38-Jährige erschossen. Die Umstände der Tat sind noch nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Mittwochabend zu einer Schiesserei in Sodertalje in der Nähe von Stockholm alarmiert und fand einen Mann mit Schusswunden vor. Später sei er an seinen Verletzungen verstorben. Der zuständige Staatsanwalt erklärte gegenüber schwedischen Medien, dass mehrere Personen in diesem Fall verhaftet worden seien. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Legende: Die Tat ereignete sich in einem Wohnhaus der Stadt Sodertalje, südlich von Stockholm. Am Donnerstagmorgen waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS

