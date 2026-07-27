Bild 5 von 10. Am Schluss der Plastinierung werden Wasser und Fett im Gewebe durch Aceton ersetzt. Dieses wiederum wird unter Vakuum durch flüssigen Kunststoff ausgetauscht, der bis in die Zellen eindringt und aushärtet.

Bildquelle: Keystone / ENNIO LEANZA.

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