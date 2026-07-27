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Umstrittene Ausstellungen Die «Körperwelten» von Gunther von Hagens

Der Präparator errang durch seine «Körperwelten»-Ausstellungen, in denen er Plastinationen zeigte, grosse Bekanntheit.

27.07.2026, 17:13

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  • Bild 1 von 10. Höhepunkt der Körperwelten Mitte der 1990er-Jahre waren die Ganzkörperpräparate: vollständige Körper in lebensechten Posen. Bildquelle: Keystone / ENNIO LEANZA.
    Anatomische Darstellung einer menschlichen Figur mit Muskeln und Skelett.
  • Bild 2 von 10. Das Plastinat «Scheuendes Pferd mit Reiter» soll Alltagssituationen eines Reiters darstellen. Bildquelle: Keystone / SVEN HOPPE.
    Skulptur mit menschlichen und tierischen anatomischen Strukturen.
  • Bild 3 von 10. Die Präparate zeigen den Menschen unverstellt bis ins kleinste anatomische Detail. Bildquelle: Keystone / ENNIO LEANZA.
    Figuren ohne Haut spielen an einem Pokertisch.
  • Bild 4 von 10. Bei der Plastination wird zuerst mit Formalin die Verwesung gestoppt. Dann werden Haut, Fett und Bindegewebe entfernt. Im Hintergrund: «Körperwelten»-Gründer Gunther von Hagens. Bildquelle: Keystone / MARIJAN MURAT.
    Person in rotem Anzug neben anatomischem Modell mit Basketball.
  • Bild 5 von 10. Am Schluss der Plastinierung werden Wasser und Fett im Gewebe durch Aceton ersetzt. Dieses wiederum wird unter Vakuum durch flüssigen Kunststoff ausgetauscht, der bis in die Zellen eindringt und aushärtet. Bildquelle: Keystone / ENNIO LEANZA.
    Ausstellungsstücke menschlicher Anatomie mit einer Skulptur, die ein Tennisschläger hält.
  • Bild 6 von 10. Die Ausstellungen mit plastinierten menschlichen Körpern wurden ein extremer Erfolg und sorgten für extremen Streit. Vieles warf ethische Fragen auf. Bildquelle: Keystone / ECKEHARD SCHULZ.
    Eine Person fotografiert eine liegende menschliche Anatomie-Skulptur in einem Museum.
  • Bild 7 von 10. Die Ausstellung «Körperwelten der Tiere» im Walter Zoo in Gossau stand ebenfalls unter der Ägide von Gunther von Hagens. Bildquelle: Keystone / REGINA KUEHNE.
    Anatomisches Modell einer Kuh ohne Haut, das Muskeln zeigt, auf einem Podest in einer Ausstellung.
  • Bild 8 von 10. Kein Tier war zu gross, um nicht plastiniert zu werden. Bildquelle: Keystone / REGINA KUEHNE.
    Ausstellung eines präparierten Elefanten mit freigelegten Muskeln in einem Museum.
  • Bild 9 von 10. Dieses Präparat der Rentiere sollte Einblicke in das Innenleben von Steppentieren bieten. Bildquelle: Keystone / REGINA KUEHNE.
    Zwei anatomische Darstellungen von Hirschen mit freiliegenden Muskeln und Geweihen vor schwarzem Hintergrund.
  • Bild 10 von 10. Klar ist: Von Hagens hat Grenzen überschritten und dabei die einen gegen sich aufgebracht und die anderen fasziniert. Bis heute touren die «Körperwelten»-Ausstellungen durch viele Städte. Bildquelle: Keystone / FRANKA BRUNS.
    Person neben einem anatomischen Modell mit freiliegenden Muskeln.
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SRF 4 News, 27.07.2026, 12:30 Uhr ; 

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