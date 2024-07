«Bisher argumentierte der Bundesrat, der Staat müsste sehr viel Steuergeld ins Raumfahrtunternehmen investieren, damit sich die Firma auch weiterentwickeln könne. Dies sei zu risikoreich und keine staatliche Aufgabe. Dass nun aber ein Verkauf grundsätzlich infrage gestellt wird, bringt den Bundesrat in eine ungemütliche Lage. Ein möglicher Ausweg könnte sein, Beyond Gravity an Schweizer Investoren zu verkaufen, falls sich solche finden lassen. Bisher ging man aber davon aus, dass nur grosse europäische Raumfahrtunternehmen als Käufer infrage kommen. Klar scheint hingegen, und dies bekräftigte die Regierung schon mehrmals: Der Bundesrat wird Beyond Gravity nur an ein westliches Unternehmen verkaufen, weil die Raumfahrtsparte für den Bund unter dem Strich eben doch eine sicherheitspolitische Bedeutung hat.»

Andy Müller, Bundeshausredaktor