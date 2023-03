US-Volksfest: In Sweetwater essen sie wieder Klapperschlangen

Umstrittene Tierschau in Texas

Am Wochenende findet in der US-Kleinstadt Sweetwater in Texas die jährliche Klapperschlangenschau statt.

Das beliebte, aber auch umstrittene Volksfest lockt Tausende Besucher an, welche die Giftschlangen sehen, bestaunen – und ihr Fleisch zu essen wollen.

Auf dem Festprogramm stehen auch eine Misswahl sowie die Wettbewerbe um die schwerste und die längste Schlange.

Tierschützer protestieren seit Jahren gegen das Event.

16:43 Video Aus dem Archiv: Faszination Giftschlangen Aus Einstein vom 24.05.2012. abspielen. Laufzeit 16 Minuten 43 Sekunden.

An speziellen Vorrichtungen wurden Schlangen gemolken, um ihr Gift für die Forschung oder die Herstellung von Gegengiften zu gewinnen. Anderswo leckten sich Besucherinnen die Finger nach frittierter Klapperschlange, deren helles Fleisch entfernt dem von Geflügel vergleichbar ist.

Legende: Das «Rattlesnake Roundup» gibt es seit 65 Jahren. Archiv/REUTERS/Jessica Rinaldi

Die nach Angaben der Veranstalter weltgrösste Klapperschlangenschau fand in diesem Jahr zum 65. Mal statt. Das Event wird von einer Chilbi begleitet. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im März steige die Zahl der Menschen in dem rund 350 Kilometer westlich von Dallas gelegenen 11'000-Einwohner-Ort auf 40'000, heisst es auf der Internetseite.