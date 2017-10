Umstrittene Wahlwiederholung Die fünf wichtigsten Fragen rund um die Wahlen in Kenia

Heute, 6:35 Uhr

Monika Oettli

In Kenia soll ein neuer Präsident gewählt werden. Es ist bereits die zweite Wahl innert weniger als drei Monaten. Ein Vorgang, den es so in Afrika noch nie gegeben hat. Die Atmosphäre im Land ist angespannt.

Sendungsbeitrag zu diesem Artikel