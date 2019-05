Auch die in Ruanda lebende freie Journalistin Simone Schlindwein findet durchaus, dass die Kampagne etwas ausgelöst hat. Kritik gäbe es durchaus, aber: «Jeder hier ist sich sicher, dass der Tourismussektor nachhaltig zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beiträgt.» Die Trikotwerbung sei wichtig, um das Image des Landes zu verbessern. Man habe sonst nicht viele Ressourcen, die man verkaufen könne. Und der Tourismussektor schaffe viele Arbeitsplätze, vor allem für junge Leute. «Weltweit verbindet man Ruanda mit dem Völkermord von 1994 und grausamen Bildern.» Die Aktion habe neue Debatten ausgelöst, jedoch gebe es im Land stets Diskussionen darüber, wie man von aussen wahrgenommen werde. «Ruanda ist ein sehr stolzes Land.» Der Schriftzug «Visit Rwanda» sei in den Strassen allgegenwärtig, so Schlindwein. «Die Menschen tragen Fussballshirts mit diesem Aufdruck, gerne als Freizeitbekleidung am Wochenende .» Man trage das Trikot mit grossem Stolz. In diesem Jahr sei es besonders schwer, das Image des Bürgerkriegs abzuschütteln, denn: «Es ist der 25. Gedenktag des Völkermordes, insofern ist die globale Medienaufmerksamkeit wieder auf diesen historischen Völkermord fokussiert.» Schlindwein ist aber überzeugt, dass Ruanda früher oder später als Reiseland wahrgenommen werden wird.