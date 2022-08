Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird wahrscheinlich doch nicht nach Taiwan reisen.

Eine am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) veröffentlichte Reiseliste listet den Inselstaat nicht auf.

Demnach wird die dritthöchste Amerikanerin Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan besuchen.

Zuvor hatte die Ankündigung der Demokratin aus Kalifornien, Taiwan zu besuchen, tagelang für diplomatische Verstimmungen zwischen Washington und Peking gesorgt. In einem gemeinsamen Telefonat warnte der chinesische Präsident Xi Jinping seinen US-Amtskollegen Joe Biden, sich an der Insel nicht die Finger zu verbrennen.

«Heute reist unsere Kongressdelegation in den indopazifischen Raum, um Amerikas starkes und unerschütterliches Engagement für unsere Verbündeten und Freunde in der Region zu bekräftigen», teilte Pelosi mit.

Die Medienberichte unter Berufung auf ihr Umfeld, wonach sie auch einen Besuch in Taiwan erwäge, blieben unkommentiert.

Chinesische Militärmanöver

Die Spannungen zwischen den USA und China stiegen in der jüngeren Vergangenheit immer stärker an.

Offensichtlich als Warnung an Washington hielt Chinas Militär am Samstag in der Nähe Taiwans Manöver mit scharfer Munition ab. Wie die Behörden mitteilten, wurden Teile der Gewässer vor der Provinz Fujian gesperrt. Das Gebiet liegt im Norden der Taiwanstrasse, die das chinesische Festland und die Inselrepublik Taiwan trennt.